داعش يهدد إسبانيا بشن هجمات خلال احتفالات أعياد الميلاد

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يصدر تهديداته لمختلف البلدان الأوروبية، مشيرا إلى أن منصة إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي، نشرت مقطع فيديو بعنوان "لسنا ضعفاء"، نصفه بالعربية، ونصفه الآخر بالإنجليزية، يهدد فيه إسبانيا بشن هجمات إرهابية على أراضيها خلال احتفالات أعياد الميلاد.





ووفقا لما أفادت به صحيفة "لا راثون"، الإسبانية، فإن الفيديو يظهر صورة لإحدى السيارات التابعة للشرطة الإسبانية من طرازZ ويشتمل على صور لأربعة أفراد مسلحين يحملون بنادق آلية أثناء سيرهم في إحدى الغابات.





وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة أمنية كانت قد حذرت في وقت سابق من هجمات إرهابية في بعض البلدان الأوروبية خلال احتفالات أعياد الميلاد. وتستند هذه التحذيرات إلى بيانات تحليلية تشير إلى أن التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة، تخطط لارتكاب هجمات إرهابية خلال هذه الاحتفالات، خاصة على الأسواق التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.





وقال مرصد الأزهر إنه بالرغم من ضرورة التحفز ضد تلك التهديدات فإنه من الواضح أنها أصبحت نغمة متكررة تعزفها عناصر تلك التنظيمات لبث الرعب في نفوس مواطني تلك الدول، وخصوصا إسبانيا في الفترة الأخيرة.





كما أكد المرصد أن التهديدات الكثيرة لا تعدو أن تكون استراتيجية موسمية لتلك التنظيمات، أو ربما تعدو ذلك إلى كونها استراتيجية مستمرة فاترة فقدت تأثيرها مع التكرار؛ وأنها تنبيء عن ضعف بالغ أصاب تنظيم داعش على الخصوص بعد مصرع زعيمه البغدادي الشهر الماضي.



