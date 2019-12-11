مدرب كرواتيا: الهلال قادر على الفوز بـ مونديال الأندية

اعتبر الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، والمدير الفني السابق للهلال السعودي، أن فرصة "الزعيم" كبيرة في كأس العالم للأندية، مؤكدا قدرته على حصد لقب البطولة.





وقال زلاتكو داليتش، امس الثلاثاء، في تصريحات تلفزيونية: "أنا فخور لتواجدي هنا بالسعودية، وأشكر ياسر القحطاني على كل ما قدمه للهلال، ومساعدته لي خلال مهمتي التدريبية مع الفريق".





وأضاف زلاتكو داليتش: "أبارك للجميع في الهلال على اللقب الآسيوي، كان عملا رائعا، والحلم أصبح واقعا.. الهلال أظهر كل ما لديه ذهابا وإيابا في النهائي، وبالأخص على الأراضي اليابانية، واستحق الكأس بالنهاية".





وواصل زلاتكو داليتش: "دائما كنت أشجع الهلال، فقلبي هنا، لأن هذا النادي أعطاني الفرصة.. أنا ممتن ولن أنسى ذلك".



