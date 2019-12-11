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رياضة

مدرب كرواتيا: الهلال قادر على الفوز بـ مونديال الأندية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
الكرواتي زلاتكو
الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا
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نور عادل
اعتبر الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، والمدير الفني السابق للهلال السعودي، أن فرصة "الزعيم" كبيرة في كأس العالم للأندية، مؤكدا قدرته على حصد لقب البطولة.

وقال زلاتكو داليتش، امس الثلاثاء، في تصريحات تلفزيونية: "أنا فخور لتواجدي هنا بالسعودية، وأشكر ياسر القحطاني على كل ما قدمه للهلال، ومساعدته لي خلال مهمتي التدريبية مع الفريق".

وأضاف زلاتكو داليتش: "أبارك للجميع في الهلال على اللقب الآسيوي، كان عملا رائعا، والحلم أصبح واقعا.. الهلال أظهر كل ما لديه ذهابا وإيابا في النهائي، وبالأخص على الأراضي اليابانية، واستحق الكأس بالنهاية".

وواصل زلاتكو داليتش: "دائما كنت أشجع الهلال، فقلبي هنا، لأن هذا النادي أعطاني الفرصة.. أنا ممتن ولن أنسى ذلك".

وختم زلاتكو داليتش، بقوله: "الهلال لديه فرصة كبيرة في كأس العالم للأندية.. ليفربول كفريق أوروبي يمتلك لاعبين مميزين، لكن الهلال يستطيع فعلها، وقادر على حصد اللقب العالمي، فهو الآن في قمة الثقة بالنفس، ولديه دعم كبير من جماهيره".
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