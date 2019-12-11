عاصفة شديدة تتسبب في انقلاب شاحنة كبيرة بـ بريطانيا.. فيديو

نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، مقطع فيديو، لشاحنة كبيرة، انقلبت على الطريق؛ بسبب رياح شديدة ضربت أحد المناطق في إنجلترا.





ويظهر في المقطع اللحظة الصادمة التي تسببت فيها رياح قوية في الإطاحة بشاحنة كبيرة وسحقها ، حيث تسببت الظروف الجوية القاسية في إرباك الطرق ، أمس ، ضمن موجو من هطول الأمطار وهبوب عواصف تصل سرعة الرياح بها إلى 100 ميل (نحو 160 كيلو مترًا في الساعة).





وحذرت الأرصاد الجوية في إنجلترا و اسكتلندا من عاصفة شديدة الخطورة يتبعها أمطار غزيرة في الساعات المقبلة.





وشددت على المواطنين بالتزام المنازل حتى تنتهي تلك الموجة السيئة من الطقس.





والتقطت كاميرات المراقبة المثبتة على الطرق، الشاحنة التي انقلبت على الطريق بسبب شدة الرياح، وتسببت في تعطيل حركة المرور بالشارع.