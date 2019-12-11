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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 11 -12-2019.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم الأربعاء 11-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.17 جنيه للشراء 16.07 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
أصبح سعر 1 يورو يساوي 17.95 جنيه للشراء 17.83 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.24 جنيه للشراء 21.12 جنيه للبيع

الين اليابانى "100"
أصبح سعر الين اليابانى بيع 14.85 و للشراء 14.76

سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.37 جنيه للشراء 16.26 جنيه للبيع
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