دبوماسى: منتدى أسوان يبحث حلولا لقضايا أفريقيا ومواجهة الإرهاب

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة هي آلية جديدة ومبتكرة تطرحها الدولة للربط بين السلام والنزاعات والاستقرار وتسوياتها فى القارة الأفريقية.



وأضاف السفير محمد حجازى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن منتدى أسوان عملية تنمية وبحث لكل زاوية فى القارة الأفريقية، وذلك بمشاركة قادة وحكماء القارة مع المؤسسات الدولة ورجال السياسة ورجال الأعمال والصناعة.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن التنمية كما نوه عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى فى معظم المداخلات السياسية أو المجموعة العشرين؛ هي الربط المباشر بين التنمية والأمن والاستقرار، مؤكدا أنه من خلال التنمية يتم توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب نمو الاقتصاد وبالتأكيد الحد من الهجرة غير الشرعية لتوفير فرص العمل.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن منتدى أسوان يبحث فى القضايا والزوايا الأفريقية من خلال التنمية وعلمية الأمن والاستقرار، لمواجهة الإرهاب، وبالتالي توفير فرص الحياة الكريمة حتى لا يقع أولادنا فريسة للإرهاب.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المنتدى سيبحث فى شأن القضايا وفض النزاعات وإسكات المدافع، ويعقبه منتدى الاستشارى الدورى ثم كلمة رئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون فى مجملها فكرة انطلاق المنتدى ومفتاح المواجهة.



وأكد أن أجندة المنتدى المقام اليوم فى أسوان ستكون في فض المنازعات والقضايا الخاصة بالبحر الأحمر والهجرة غير الشرعية والقضايا التنموية، إلى جانب الاندماج الاقتصادي وأمن البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى قضية الإرهاب في خليج الساحل وجلسة عن السودان التى تحتاج لدعم اقتصادى ورفع اسمه من الإرهاب لمساندته على أرض مصر.