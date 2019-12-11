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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة بالدوري المصري

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
يحل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه وادي دجلة اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة فى الدوري المصري:
حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة -وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجاي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري، خلف الاتحاد السكندري والمقاولون العرب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.
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