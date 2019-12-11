5 نصائح من كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مبارة بيراميدز

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه 5 نصائح قبل مواجهة بيراميدز مساء غدا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.



وطالب باتريس كارتيرون بضرورة التركيز فى أداء الواجب الدفاعى من قبل الجناحين أشرف بن شرقى ويوسف أوباما على غرار ما حدث فى لقاء أول أغسطس الأنجولى بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا .



كما نصح كارتيرون محمود علاء مدافع الزمالك بعدم التقدم إلى الأمام الا فى الكرات الثابتة لاستغلال قدرته الفائقة فى ضربات الرأس وكذلك لعدم ترك مساحات شاغرة فى الخط الخلفى للفريق الأبيض يستغلها لاعبو بيراميدز.



وحذر كارتيرون لاعبى الزمالك خاصة قلبى الدفاع طارق حامد و فرجانى ساسى من ترك مساحات شاغرة للبوركينى إيريك تراورى أفضل لاعبى بيراميدز والذى يمتلك سرعات كبيرة وكذلك اسلام عيسى الذى يمتلك مهارات فنية كبيرة بجانب محمد فاروق وجون أنطوى .



وشدد على ضرورة استغلال الفرص القليلة التى ستتاح أمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك والقادمون من الخلف أشرف بن شرقى وأوباما وأحمد سيد زيزو لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بيراميدز ومديره الفني الفرنسي ديسابر.



وطالب كارتيرون لاعبى الزمالك بعدم السرحان والتركيز فى المباراة من بدايتها لنهايتها مهما كانت النتيجة حتى لا تهتز شباك محمد عواد.