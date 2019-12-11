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أخبار البلد

محافظ المنيا لـ صدى البلد: أتلقى مشاكل المواطنين على واتس آب وأحلها فورا..فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
محافظ المنيا يتحدث
محافظ المنيا يتحدث لصدى البلد
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ايمان البكش عدسة /هدير عبده
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه أعطى تعليمات مشددة للمسئولين بالمحافظة بالتواجد مع المواطنين يوميا ومتابعة مشاكلهم، مشيرا إلى أن خدمة المواطن وحل مشاكله تأتي في المقام الأول. 

وأوضح القاضى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كيفية تشجيع الاستثمار وخلف فرص استثمارية بالمحافظة واستغلالها، وأنه سيعكف على دراسة الملف لدفعه للأمام، مؤكدا أنه سيتواصل مع المستثمرين بشكل مباشر لحل مشاكلهم إضافة إلى مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة. 

وأشار المحافظ إلى أنه يتواصل بشكل مباشر مع المواطنين على الواتس آب، ويتلقى شكواهم.

كما أن مكتبة مفتوح امام الجميع للتواصل وسماع شكواهم وحلها.

وكانت قد نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل للمحافظين الجدد للتعرف على المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الانسان المصري من خلال الإهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين، وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.

وجرى استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجيستيه وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القرى والمدن بأقل الأسعار.
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