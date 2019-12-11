تميز في التصميم والأداء..أفضل هواتف هواوي في 2019 بتقنية 5G

أصبحت هواتف هواوي "Huawei"، خلال عام 2019 أكثر تميزا في التصميم والأداء الذي لا يقارن بالإضافة الى الكاميرا التى أصبحت تتصدر بها قوائم المراجعين وذالك بتطوير تقنياتها في مجال العدسات والتصوير وأيضًا تفوق الكبير في سعة البطارية ومميزاتها الى تطوير منتجات أخرى بأقل الأسعار وإلى جانب ذلك دعمها لتقنية الجيل الخامس 5G.



وتضم قائمة أفضل هواتف هواوي لعام 2019، أربع هواتف جديدة تدعم تقنية الجيل الخامس 5G والتي تم الإعلان عنها وطرحها خلال العام الجاري.



وإليك مواصفات أفضل هواتف هواوي لعام 2019 بناء على مواصفات المعالج والشاشة والبطارية الى جانب الكاميرا ودعم شبكات 5G، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.



1. هاتف Huawei Mate 20 X 5G



يتمتع جهاز هواوي Mate 20 X بمواصفات رائعة وتنافس أجهزة هواوي الأخرى ويتفوق بها على هواتف آبل وسامسونج، ويأتي هاتف هواوي الرائد بحجم كبير والذي تم الإعلان عنه خلال شهر مايو 2019، وتم طرحه بعد شهرين فقط في شهر يوليو 2019.



ويعد Mate 20 X أول هاتف ذكي في العالم يستخدم تقنية الجيل الخامس ويدعم الشبكات المستقلة وغير المستقلة، ويأتي الهاتف بشاشة أوليد كبيرة بقياس 7.2 بوصة، بدقة 1080×2244 بكسل، ويتم حماية الشاشة بواسطة طبقة Gorilla Glass، ويتضمن الهاتف نظام تصوير متطور بثلاث كاميرات من لايكا، ويأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية تبلغ دقتها 40 ميجابكسل لكاميرا زاوية التصوير العريضة و20 ميجابكسل لكاميرا زاوية التصوير العريضة جدًا و8 ميجابكسل للكاميرا المقربة، وكاميرا أمامية بدقة 24MP، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 وسيحصل على تحديث اندرويد 10 وواجهة EMUI 1، وبمعالج Kirin 980، ويأتي الهاتف بمستشعر البصمة في الخلف، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بلون واحد فقط هو الأخضر.



2. هاتفي Mate 30 5G وMate 30 Pro 5G:



تعد سلسلة هواوي ميت 30 من الفئة الرائدة أحدث أجهزة كشفت عنها الشركة، والتي تتمتع بتصميم رائع ذات حواف قليلة جدًا، وتصميم كاميرا خلفية دائري مثير تم تقليده في عدة شركات أخرى أبرزها OnePlus 7T، ويضم هاتف هواوي ميت 30 إضافات حصرية يتفوق بها على Samsung Note 10 Plus و iPhone 11 Pro، وتضم السلسلة الرائدة هاتفان يدعمان تقنية الجيل الخامس وهما Mate 30 5G وMate 30 Pro 5G والذي تم الإعلان عنهم في شهر سبتمبر 2019، وتم إطلاقهم في أكتوبر الماضي، ويأتيان بنفس المواصفات.



ويأتي هاتفي هواوي Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G بشاشة من نوع OLED منحنية 88 درجة بحجم 6.53 بوصة، وهيكل من الزجاج Gorilla Glass 6 مع إطار من الألومنيوم، بدقة 1176×2400 بكسل، بمعالج هواوي Kirin 990، ويعمل بنظام التشغيل الأندرويد 10 مع واجهة هواوي EMUI 10، ويأتي ميت 30 بكاميرا خلفية رباعية بدقة 40MP + 8MP + 40MP + 3D، وكاميرا أمامية بدقة 32MP + 3D، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G إلى جانب ميزة الشحن اللاسلكي 27W وشحن أجهزة اخرى، ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وشحن سريع 40W، إلى جانب تقنية التعرف على الوجه Face ID ومستشعر البصمة في الشاشة، يتوفر بذاكرة تخزين بسعة 128 و 256 جيجا بايت، ويتوفر في الألون الأسود، والفضي، الأرجواني، والأخضر والبرتقالي.



3. هاتف Huawei nova 6 5G:



أطلقت عملاقة صناعة الهواتف الذكية في العالم، هواوي رسميًا هاتفها الذكي الجديد nova 6 5G، في يوم ٥ ديسمبر الجاري، والذي تختم به سلسلة إنتاجها لعام 2019.



ويأتى Huawei nova 6 5G بشاشة قياسها 6.44 بوصة من نوع FHD بها النوتش المزدوج على شكل ثقب، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، ويمتلك نوفا 6 معالجًا قويًا من نوع Kirin 990، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 8 و12 جيجابايت، وذاكرة تخزينية سعتى 128 و 256 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة فى الشاشة نفسها، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية أساسية، بدقة 60 و16 و2 و2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية مزدوجة، ويعمل الهاتف بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة وتقنية شبكات الجيل الخامس، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 40 وات.

