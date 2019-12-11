نجوم استدعاء ولي عمرو يتحدثون لـ "صدى البلد"

محمد لطفي: شخصية الرايق جديدة عليّ.. والمخرج: الفيلم يحوي رسالة تربوية

محمد لطفي

صبري فواز

محمد عز

ندى بهجت

المخرج أحمد البدري

أقيم أمس الأول، الاثنين، العرض الخاص لفيلم "استدعاء ولي عمرو" بحضور أبطال الفيلم محمد عز وصبري فواز وعدد كبير من الفنانين.كاميرا "صدى البلد" حضرت العرض الخاص وأجرت عددا من اللقاءات مع أبطال الفيلم.قال الفنان محمد لطفي، إنه يقوم بشخصية "مجدي الرايق" وهي شخصية جديدة، لافتا إلى أن الفيلم فكرة جديدة وهو اجتماعي كوميدي وبه مشاعر وإنسانيات جميلة، وهذا الذي أثار إعجابه للقيام بالدور.وأضاف محمد لطفي أنه بذل الكثير من المجهود مع المؤلف محمد سمير مبروك على هذه الشخصية، وأيضا مع المخرج أحمد البدري، متمنيا أن تنال إعجاب الجماهير.وكشف محمد لطفي، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أنه يقوم بتصوير فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وأحمد فؤاد سليم، والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى، ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر الماضى.قال الفنان صبري فواز إنه يقوم بدور "يسري" شخصية كوميدية ولطيفة، وكان تحضيره للشخصية من خلال مناقشاته مع المخرج والمؤلف، ثم قرر كيفيه ظهوره للجماهير وهذه هي عاداته وتقاليده في العمل بشكل عام.وأكد صبري فواز، أنه "لا صحة لما تردد عن تقديمه لبرنامج فني حتى الآن، ولكن أنا على استعداد تام وأتمنى أن أقوم بهذه التجربة".وأضاف صبري فواز، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أقوم بتصوير مسلسل "أسود فاتح " في دور محامٍ وهو رجل طيب وسيعرض في رمضان المقبل".يذكر أن آخر أعمال صبري فواز مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم منهم عزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وبوسي، وميرفت أمين، وسيمون، ومحمد رياض، ودينا فؤاد، وميرنا وليد، ورامي وحيد، وخالد سرحان، ونضال الشافعي، وهالة فاخر، وأحمد التهامي، وميرهان حسين، وريم البارودي.وقال محمد عز، في تصريح لـ"صدى البلد" على هامش العرض، إنه يقوم بدور "رامي"، وهو زوج "سارة" ولديهما طفل صغير يدعى "عمرو"، وتحدث مشكلة بينهما ويقوم رامي بأفعال كثيرة من أجل أن يصالحها.وأكد محمد عز أن تلك هي المرة الأولى التي يقدم فيها شخصية كوميدية، وهى من أصعب الشخصيات بالنسبة له لأنه لم يقدمها من قبل، وأحداث الفيلم جميعها تدور في إطار لايت كوميدي.وأوضح أنه يقوم حاليا بتصوير مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة الفنان محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.وبالنسبة لمسيرته الغنائية، أوضح محمد عز أنه سيقوم بتسجيل ثلاث أغانٍ وهي "فاكرني مرتاح"، و"ودان على الحيط"، و"تهيؤات"، وسيتم طرحها تباعا، مشيرا إلى أنه يحب التمثيل والغناء ولكن عمله الرئيسي هو ممثل وليس مطربا.يذكر أن آخر أعمال محمد عز مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة ياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، ودنيا عبد العزيز، ومسلسل "لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضي.وقالت ندى بهجت إنها تقدم شخصية تدعى "مي" وهي فتاة متفوقة علميا أثناء مراحل الدراسة ودائما وأبدا تتفوق على أصدقائها جميعا لتكون مميزة، ولكن مع مرور الأحداث كل هذا سيتغير إلى عدة عوامل مختلفة الأبعاد.وأضافت ندى بهجت أن من أصعب المشاهد التي واجهتها في التصوير هي تصويرهم في مدرسة صباحا، وكانت الشمس قاسية للغاية وكانوا مجبرين على التصوير.وأوضحت ندى بهجت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنها تقوم بتصوير فيلم "عيد جواز" وهو بطولة جماعية من إيهاب فهمي، ودوللي شاهين، ومحمد سليمان، وعمر خورشيد، وأميرة نايف، وتأليف السيناريست أسامة فهمى، ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر.يذكر أن ندى بهجت عرض لها مؤخرا مسلسل "بحر" والذي حقق نجاحا كبيرا وهو بطولة نخبة من النجوم، وهم الفنان ماجد المصرى، ومحمد دياب، وندى بهجت، وثراء جبيل، وميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.وقال المخرج أحمد البدري إن رسالة الفيلم هي تربية الأطفال تربية سليمة وكيفية احتوائهم، مشيرا إلى أنه يجب على الآباء عدم كثرة المشاكل الزوجية، مما يسبب ضياع الأطفال بينهم.وأضاف أحمد البدري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اختياره لـ محمد عز بسبب دوره في مسلسل "نسر الصعيد "، متوقعا له مستقبلا جيدا.وأشار إلى أن من الأشياء الصعبة التي واجهها في التصوير هو التعامل مع الأطفال، ولكن التجربة انتهت على خير.وأوضح أحمد البدري أنه سوف يقوم بالتعاون مع المنتج أحمد السبكي في فيلم بطولة الفنان أحمد آدم، وتأليف علاء حسن ومحمد النبوي.