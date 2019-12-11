ضبط ١٦ طن أسماك فاسدة قبل طرحها للبيع بأسواق رشيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والتصدى لتجار الكسب غير المشروع بمراكز رشيد وإدكو وإيتاى البارود، تحت إشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين.



أسفرت الحملة فى رشيد عن ضبط 16 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومعبأة داخل براميل بأحد المخازن ملك تاجر أسماك بنواحى مركز رشيد.



كما تمكنت الحملة فى إيتاى البارود من ضبط 28 تاجرا تموينيا غير ملتزمين بالإعلان عن الأسعار الجديدة، والبعض الآخر مغلق أثناء فترات فتح المحلات والمحددة سلفا من قبل إدارة التموين.



وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من النائب العام بشأن إعدامها خارج نطاق الكتلة السكنية.