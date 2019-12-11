رئيس بنك التنمية الأفريقى: إذ استطاعت القارة تحقيق أهدافها فهي تحقق 90 % من أهداف التنمية المستدامة

قال دونالد كابيروكا، رئيس بنك التنمية الأفريقى، إن الخطوات القادمة لمنتدى السلام والتنمية المستدامه ، لتأكيد الحصول على ثمار السلام ،مضيفا أن تحقيق الفائدة من السلام أمر أساسي.



وأضاف دونالد كابيروكا، من خلال منتدى السلام والتنمية المستدامه، أن بنك التنمية المستدامة يعمل على تحقيق هذه الأجندة وذلك أيضا لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار رئيس بنك التنمية الأفريقى، إلى أن كل ذلك ليكون لأفريقيا ما لديها من الطعام والصناعه ما يكفيها ، لافتا إلى أنه إذا استطاعت أفريقيا من تحقيق أهدافها فهي تحقق 90 % من أهداف التنمية المستدامة .



وتابع: أن خلال الأربع سنوات الماضية استطعنا أن نرفض 80 مليون شخص من الكهرباء وفقدمنا تمويل مجالات الزراعة، مؤكدا أن استطعنا بذلك أن نقدم 141 شخص لكى يتمتعوا بالأمن الغذائي فى أفريقيا .