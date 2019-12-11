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أخبار البلد

القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
بدأت مديريات القوى العاملة بقري الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ التدريب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة والتركيبات الكهربائية والتي تستمر شهرًا، بـ 4 وحدات للتدريب المتنقل.

وتجوب الوحدات القرى والنجوع الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات، والتي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان، آخر نوفمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن الوزارة راعت أن تكون دورة مهنة التفصيل والخياطة في الفترة الصباحية للسيدات من 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا، ومن الثانية إلى السادسة مساءً لدورتي مهنة السباكة وكهرباء التركيبات للذكور، حيث تضم كل دورة 15 متدربا ومتدربة معظمهم من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة.

في  السياق نفسه، قال وزير القوى العاملة إنه تم اختتام الدورات التدريبية الثانية من الوحدات المتنقلة الأربع الأولى على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي بقرى مديريات القوى العاملة بالدقهلية والوادي الجديد وسوهاج والفيوم.

وأضاف أن فعاليات الدورة الثالثة على المهن الثلاث بدأت، وتستمر المديريات في تلقى طلبات المتقدمين للتدريب على مهنتى كهربائي تركيبات وسباكة وأعمال صحية، حتى استكمال العدد المطلوب لكل دورة منهما، بعد استكمال العدد في دورة الخياطة والتفصيل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من المتدربين والمتدربات على المهن الثلاثة، وتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرته.

وأكد محمد سعفان أن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الثامنة؛ الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القرى البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركزا على مستوى الجمهورية التابعة لمديريات القوى العاملة.

وأشار إلى أن الهدف منها إيجاد آلية لتعظيم الاستثمار فى الثروات الطبيعية الكثيرة التى تمتلكها مصر، وفى مقدمتها الثروة البشرية التى إن أحسن تأهيلها سوف تسهم حتما فى زيادة القدرات الوطنية مع الاستثمار فى كل الموارد الأخرى.

وأوضح أن تأهيل الكوادر سيؤدى إلى تحسين انتقال الشباب المصرى إلى سوق العمل، مالكا قدرات ومهارات ومعارف تؤهله على تلبية احتياجات تلك الأسواق الداخلية والخارجية.
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
القوى العاملة: 4 وحدات متنقلة تبدأ التدريب على 3 مهن بـ قرى 4 محافظات.. صور
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