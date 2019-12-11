المعلمين تكشف عن الحلول لعلاج أي خلل بالمدارس الخاصة

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هناك أوجه قصور.. أول تعليق من نقيب المعلمين على استدعاء الوزير للبرلمان وقال إن وزارة التربية والتعليم تحاول السيطرة علي المدارس الخاصة من خلال أصدار عدة قرارات لتحد من سطوتها ، متابعا :" لو ألتزمت كل مدرسة خاصة بتعليمات الوزارة لم يحدث أي خلل او شكاوي من أولياء الأمور".



وناشد وزارة التربية والتعليم بضرورة تغيير المسئولين عن التعليم الخاص بالوزارة كل عامين حتي نتجنب حدوث بعض المصالح المشتركة بين المسئولين و المدارس الخاصة وقال إن وزارة التربية والتعليم تحاول السيطرة علي المدارس الخاصة من خلال أصدار عدة قرارات لتحد من سطوتها ، متابعا :" لو ألتزمت كل مدرسة خاصة بتعليمات الوزارة لم يحدث أي خلل او شكاوي من أولياء الأمور".وناشد وزارة التربية والتعليم بضرورة تغيير المسئولين عن التعليم الخاص بالوزارة كل عامين حتي نتجنب حدوث بعض المصالح المشتركة بين المسئولين و المدارس الخاصة

أكد إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين ، أن النقابة بكل كيانها تؤيد سيطرة الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم علي المدارس الخاصة خاصة فيما يتعلق في المناهج والمصروفات ، إذ تغالي بعض المدارس الخاصة في المصروفات الدراسية كل عام دون وجه حق .ونوه "شاهين" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد " ، إلي أننا نؤيد العمل علي انتشار المدارس الخاصة بجميع أنحاء الجمهورية لسد الفجوة والعجز بالفصول بالمدارس الحكومية ، مضيفا أن عدد الطلاب بالمدارس الخاصة تكون أقل مما تعطي فرصة للتعلم بشكل أفضل .وأوضح "وكيل نقابة المعلمين" أن وزارة التربية والتعليم ليست مقصرة في حق السيطرة علي المدارس الخاصة ، ولكنها تصدر التعليمات في بداية كل عام ، وعدم اتباع المدارس تلك التعليمات تسبب في شكاوي الكثير من أولياء الأمور .