للاستفادة من خبراتهم في التنمية.. محافظ قنا يجتمع بممثلي النقابات العمالية والمهنية

عقد اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، اجتماعا مع ممثلي النقابات العمالية والمهنية بالمحافظة لبحث سبل التواصل الدائم بين المحافظة والنقابات العمالية لتحسين بيئة العمل و أوضاع العمال.



حضر الاحتماع سيد حامد رئيس اتحاد العمال بالمحافظة، وممثلو نقابات التأمينات والسكة الحديد والاتصالات والزراعة والعلوم الصحية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والضرائب والمحاكم والنيابات والخدمات الإدارية والاجتماعية و الألومنيوم.



وأكد الداودى، أن المحافظة حريصة على الاستفادة من جهود أعضاء النقابات وخبراتهم وأبحاثهم العلمية التى تسهم فى دفع عجلة التنمية إلى الأمام، مؤكدًا علي الدور الوطني الذي تقوم به النقابات فى دعم جهود الدولة لدفع عجلة البناء والتنمية المستدامة.



وطالب محافظ قنا، أعضاء النقابات بتعريف العمال بالمشروعات القومية الكبري التى تقوم بها الدولة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المستوي الاقتصادي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

