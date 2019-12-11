صراع أهلاوي قوى على تدريب الجونة | الحسم خلال ساعات

بدأ مسئولو نادى الجونة فى البحث بقوة عن مدير فني مميز يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا للصربي نيبوشا الذى رحل عن الفريق أمس.
وتلقى الجونة هزيمة مدوية من إنبي بملعبه ووسط جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما أدى إلى إقالة الصربي نيبوشا بعد مسلسل من النتائج السلبية .
ودخل على ماهر فى منافسة قوية مع الثنائى هانى رمزى ومحمد يوسف لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لنيبوشا فى ظل استقرار المسئولين على هذه الأسماء نتيجة القناعات الكاملة بقدراتهم التدريبية والفنية.
ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعا من قبل إدارة الجونة لحسم مصير اسم المدير الفنى الجديد للفريق .
وتلقى الجونة هزيمة مدوية من إنبي بملعبه ووسط جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما أدى إلى إقالة الصربي نيبوشا بعد مسلسل من النتائج السلبية .
ودخل على ماهر فى منافسة قوية مع الثنائى هانى رمزى ومحمد يوسف لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لنيبوشا فى ظل استقرار المسئولين على هذه الأسماء نتيجة القناعات الكاملة بقدراتهم التدريبية والفنية.
ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعا من قبل إدارة الجونة لحسم مصير اسم المدير الفنى الجديد للفريق .