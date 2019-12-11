ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صراع أهلاوي قوى على تدريب الجونة | الحسم خلال ساعات

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:11 م
حسام غالي مدير الكرة
حسام غالي مدير الكرة بالجونة
Advertisements
عمرو الحلواني
بدأ مسئولو نادى الجونة فى البحث بقوة عن مدير فني مميز يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا للصربي نيبوشا الذى رحل عن الفريق أمس.

وتلقى الجونة هزيمة مدوية من إنبي بملعبه ووسط جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، وهو ما أدى إلى إقالة الصربي نيبوشا بعد مسلسل من النتائج السلبية .

ودخل على ماهر فى منافسة قوية مع الثنائى هانى رمزى ومحمد يوسف لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لنيبوشا فى ظل استقرار المسئولين على هذه الأسماء نتيجة القناعات الكاملة بقدراتهم التدريبية والفنية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعا من قبل إدارة الجونة لحسم مصير اسم المدير الفنى الجديد للفريق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المصري.. كارت أحمر مبكر لـ3 مدربين.. واثنين فى مرمى نيران الإقالة

الدوري المصري.. الكروت الحمراء تطارد المدربين وميتشو يغادر نهائيا.. تفاصيل

اليوم.. صدام قوى بين الإنتاج وسموحة.. وإنبي في ضيافة الجونة

موعد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الجونة لـ نيبوشا عقب الخسارة أمام إنبي برباعية: شكرا وكفاية كده

رضا شحاتة مديرا فنيا مؤقتا للجونة خلفًا لـ نيبوشا

ترشيحاتنا

كيف يؤثر تناول الرمان على ضغط الدم ومرضى الصرع

كن جميلا ترى الوجود جميلا | ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام بجمالها

قائمة أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

متى يكون الاغتسال بديلا عن الوضوء | الإفتاء ترد

رضا عبدالعال يصدم جماهير الأهلي بشأن التعاقد مع كهربا | تفاصيل

بالأسود الشبيكة زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها برفقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب سوداء | إطلالة ساحرة لـ مي عز الدين | والجمهور: يا برنسيسة

كن جميلا ترى الوجود جميلا | ابنة فيفي عبده تشعل إنستجرام بجمالها

لون البنات.. 20 صورة لديكور منزلك بـ البينك