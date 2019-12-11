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فن

تريند الفن | خطوبة محمد الشرنوبي.. ومحمد رمضان يرد على زوجة أحمد الفيشاوي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:17 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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قسم الفن
نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:

محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته في حفل عائلي | صور
أعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

شاهد.. فيديو جديد لـ منى فاروق مع السبكى
شاركت الفنانة مني فاروق، جمهورها بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التوصل الاجتماعي "إنستجرام"، يجمعها بالمنتج محمد السبكي أثناء تواجدهما في دبي.

رد فعل قوي من محمد رمضان بعد أزمة زوجة أحمد الفيشاوي
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه وهو يتجول بسيارته في الشارع، وجمهوره يتزاحمون حوله بكثافة كبيرة، أدت إلى تكدس المرور في المنطقة التي يتواجد فيها.



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