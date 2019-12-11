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رياضة

كأس العالم للأندية | السد القطري يتقدم بهدف على هينيجين | شوط أول

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:46 م
بغداد بو نجاح
بغداد بو نجاح
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي السد القطري وهينيجين من كالدونيا الشمالية، بتقدم السد بهدف نظيف، في افتتاح كأس العالم للأندية 2019 والتي تستضيفها قطر.

أحرز هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، الجزائري بغداد بو نجاح في الدقيقة 26 ، بعد تمريرة رائعة من عبد الكريم حسن، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق القطري بهدف نظيف.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لملاقاة نادي مونتيري المكسيكي، في ربع نهائي البطولة، بينما يصطدم نادي الهلال السعودي بنادي الترجي التونسي في نفس الدور.

وتأهل نادي السد بصفته بطلًا للدوري القطري في الموسم المنقضي،بينما تأهل نادي هينيجين بصفته بطلًا لقارة أوقيانوسيا
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