داليا هاشم تكتب: أزمة اقتصادية عالمية 2020

فى الفترة الحالية يسود حالة من القلق فى العالم بأسره خشية حدوث ركود إقتصادى فمن المتعارف عليه أن تضرب العالم كل عشر سنوات أزمة إقتصادية فقد مرت عشر سنوات على الأزمة الأخيرة مما يعنى أن العالم على موعد مع انهيار إقتصادى جديد فى أى لحظة .



ماهى الأسباب التى تعزز من إقتراب أزمة إقتصادية عالمية ؟



- إنهيار الدولار على مستوى العالم بشكل واضح وصريح



- صراع كبير بين البنوك المركزية على مستوى العالم على شراء الذهب



- أكبر الشركات والبنوك تقوم بتسريح عمالها



- إتجاه الدول إلى حد كبير إلى إكتناز الذهب بدلا من الدولار



- العالم بأسره سوف يقدم على إستخدام عملة أخرى



- حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين التى لم تعد نتائجها تنعكس على هاتين الدولتين بل دول العالم أيضا.



كيف ستؤثر الأزمة الإقتصادية 2020على دول العالم ؟



من المتوقع أن تسبب الأزمة الإقتصادية إفلاس حوالى خمسة من الدول الأوربية والإضرار بالولايات المتحدة الأمريكية غير أن البلدان الناشئة بالمقابل من الصين والهند من المتوقع أن تذدهر .



وحسب جريدة الشرق الأوسط أن تصل معدل نمو الهند إلى 6.3 والصين إلى 5.7والبرازيل 1.7 وأمريكا 2 .

ونحن نعرف أن الأزمة ستضرب كل مرافق الحياة من قطاع العقارات والنفط والغذاء حتي قطاع المصارف .



فكيف يحمى الأفراد أنفسهم من أى إبتزاز عالمى ؟



- يجب على الأفراد إمتلاك حساب إدخار فى وقت الطوارىء تحسبا لأصعب الظروف



- عدم إيداع كل المدخرات فى بنك واحد لأن أكبر البنوك يمكن أن تنهار



- عدم خسارة الوظيفة فى وقت الأزمة المالية .



- ينصح الخبراء فى مجال العقارات على التفاوض بقوة على أسعار المنازل وأقساط الرهن العقارى مع التوقع بإنخفاض أسعار المنازل فى الوقت القريب



- عدم الإستثمار فى الأسهم لأنها أكثر الأدوات الإستثمارية حساسية خاصة فى وقت الأزمات المالية .



هل ستكون الأزمة الإقتصادية 2020 بنفس عمق أزمة 2008 ؟؟



