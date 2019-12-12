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اقتصاد

ندوة لتوعية العاملين بـ«ويبكو» عن التحديات والمخاطر التي تواجه مصر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:21 ص
ندوة لتوعية العاملين
ندوة لتوعية العاملين بـ"ويبكو" عن التحديات والمخاطر
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مايكل عياد
قامت شركة "ويبكو" التابعة لقطاع البترول المصري، بعقد سلسلة من الندوات التثقيفية للتوعية بالمخاطر والتحديات والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية، وذلك فى اطار حرص القيادات بتوعية العاملين بالشركة.

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وتضمنت الندوة التى أدارها اللواء فاروق المقرحى، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق مجموعة من الموضوعات عن كيفية مواجهة الفكر المتطرف وحماية الدولة المصرية بمواجهة المخاطر الداخلية والخارجية وذلك حرصا من قيادة الشركة على المشاركة الفعالة فى التوعية والمساندة الكاملة للدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر الندوة المهندس ابراهيم مسعود، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمحاسب محمد فتحى أنور، مساعد رئيس الشركة للشئون الادارية والكيمائى محمد حسن- مدير عام السلامة والصحة المهنية ولفيف من قيادات الشركة بجميع القطاعات.
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