مدرب دجلة: لا أصدق أننا خسرنا بثلاثية نظيفة.. فيديو

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة أنه لا يصدق خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.





وفي تصريحات لقناة "تايم سبورت" قال تاكيس: "لا أصدق أننا خسرنا بثلاثية نظيفة بعد الأداء الجيد الذي قدمناه، لم يكن ذلك أمرًا طبيعيًا".





وانتقد تاكيس حكم المباراة، حيث أشار مدرب دجلة إلى وجود خطأ ضد حارس مرماه أثناء لعبة الهدف الأول التي انتهت بتسديدة من رمضان صبحي في الشباك.





وأضاف تاكيس :"لا نستحق هذه المعاناة خلال الموسم الجاري، لكنني أشكر فريقي على ما قدمناه في المباراة".





وتابع مدرب دجلة :"لعبنا ضد فريق كبير، لكن عندما تواجه الأهلي فيجب أن تسجل الفرص التي تتاح لك، لأن المنافس لديه قدرات بإمكانها صناعة الفارق".



