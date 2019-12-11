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فن

كليب راسمك في خيالي لـ محمد حماقي | تريند رقم 1 على يوتيوب بـ 2 مليون مشاهدة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:49 م
محمد حماقي
محمد حماقي
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آيه عاطف
حقق كليب أغنية "راسمك في خيالي" لمحمد حماقي، نجاحا كبيرا حيث إحتل تريند رقم 1 على "يوتيوب" وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد يومين فقط من طرحه.

ويعد الكليب التعاون الاول بين محمد حماقي، والمخرج مصطفى عامر، بعد تعاون مصطفى، مع حماقي، في إخراج وتصوير حفلاته الغنائية.

وتقول كلمات الاغنية: ياما حكيت عليك للناس وللأيام .. قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام .. قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان .. راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان".

"راسمك في خيالي" أغنية من أغاني البوم "كل يوم من ده"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي ومكساچ تميم، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
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