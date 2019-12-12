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فن

كان مودي وحش.. هيثم نبيل: راجع بأغاني قوية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
هيثم نبيل
هيثم نبيل
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آيه عاطف
يستعد الفنان هيثم نبيل، لطرح ألبومه الغنائي الجديد، خلال الفترة القليلة المقبلة بعد فترة غياب طويلة بعد طرح آخر ألبوماته الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا جدًا.

ونشر "هيثم"، صورا من داخل الاستديو عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، وعلق عليها "كان بقالي فترة لظروف شخصية وعائلية نفسيا مكنتش في موود اني اقف قدام مايك في ستوديو واسجل وادخل في الحالة اللي كنت دائما بعيشها كان في حاجز نفسي وده كان سبب كبير في اني الفترة اللي فاتت كنت بطلع طاقتي في تلحين أعمال درامية اكتر وغيرها من أعمال".

وتابع "الحمدلله قدرت أخرج من الحالة دي بتشجيعي لنفسي وتشجيع كل اللي حواليا وبوعدكوا اني راجع بأغاني من اقوي ما غنيت في حياتي .. دعواتكم".

يذكر أن أبرز البومات هيثم نبيل الغنائية، البوم "مين زينا"، والبوم "كملنا بعض" والذي تضمن 14 أغنية متنوعة، وحققت الاغاني نجاحا كبيرا جدًا.

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