اخبار الرياضة.. محمود كهربا أهلاوي وهذا موعد إعلان الصفقة.. الزمالك يسعى لضم نجم المنتخب الأولمبي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:- تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن صفقات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحًا موقف صالح جمعة لاعب القلعة الحمراء وحقيقة الاستغناء عنه.- كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إعلان مسئولو النادي الأهلي عن صفقة انتقال محمود عبد المنعم «كهربا»، إلى صفوف الفريق بصفة رسمية .- طلب مجلس ادارة نادي المصري الحصول على خدمات الثنائي محمد عنتر وإسلام جابر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.- أسدل نادي مصر المقاصة الجدل المثار حول إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.