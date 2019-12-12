بعد وفاة هنا وسليم.. كيف تحمي أطفالك من شاحن الهاتف ؟ ..صور





وكانت أخبار نشرت عبر عدد من المواقع المصرية والعربية، عن وفاة طفلين مصريين فى المملكة العربية السعودية بسبب ماس كهربائى نتج عن انفجار شاحن الهاتف خلال نوم الطفلين.



وأعلن خالد سماحة، والد الطفلين هنا خالد سماحة، وسليم خالد سماحة، وفاتهما مساء أمس، حيث نشر نعيًا على صفحته الخاصة، قائلًا: "البقاء لله لله ما اعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله هنا خالد سماحة وسليم خالد سماحة".



وتابع الأب، أن صلاة الجنازة ستقام مسجد مصطفى محمود الخميس ١٢-١٢ ظهرًا.



ففى إطار هذا السياق حذر محمد الحافظ، خبير تكنولوجيا، من شواحن الهاتف المحمول، ووضع بعض المعايير منها..



1- استخدام الهاتف في الشحن



أوضح "وينز" أن على المستخدمين ترك الهاتف في الشاحن دون استخدامه في مهمات ثقيلة، يكفي عمل بعض الأمور البسيطة.



2- الشحن الزائد لا يؤثر على الهاتف



يظن كثيرون بأن ترك الهاتف في الشاحن بعد اكتمال البطارية عن آخرها يؤثر على أداء الهاتف، ولكن هذا غير صحيح، فالهواتف الذكية أصبحت أكثر ذكاءً فهي لا تدع الشحن الزائد يؤثر على أدائها، فالهاتف يفصل عنه التيار مجرد وصل البطارية لـ 100%.



3- ارتفاع حرارة الهاتف



يشتكي بعض المستخدمين من سخونة الهاتف أثناء وضعه في الشاحن ليلًا، فهذا الأمر يدعى للقلق بالفعل بحسب ما جاء في "سكاي نيوز".



فارتفاع حرارة الهاتف قد يؤدي إلى تلف البطارية، وهو من الأمر الذي يجب ملاحظتها بغض النظر عن وقت شحن الهاتف.



4- شحن الهاتف في "الجراب"



من الأمور الضارة بالهاتف هو شحن وهو بـ"جراب" بلاستيكي أو مطاطي، لذلك يجب بإخراج الهاتف من حافظته عند شحنه طوال الليل، فالحافظة قد تمنع تفريغ الحرارة الناجمة عن الشحن وتقلل أداء الهاتف.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، نعي الطفلة هنا وأخيها سليم خالد سماحة.