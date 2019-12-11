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مرأة

بـ 3 حيل مجربة .. تخلصي من السعال بدون أدوية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:33 ص
السعال
السعال
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لمياء الياسين
يعد السعال الجاف من أكثر الاعراض المزعجة المصاحبة لنزلات البرد يمكنك التخلص منه وتنظيف الشعب الهوائية بمشروب فعال بـ 3 حيل مجربة التخلص من السعال ونسف البلغم بسرعة لا تتوقعنها ..

-عليك تناول معلقة عسل أسود تساعد فى نسف البلغم طول الليل وفى الصباح، حيث يحتوي العسل الأسود على مكونات طبية تشتمل على الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة والأوليوريزين ومن المعروف قدراته المضادة على تنظيف الجهاز التنفسى إليك أسرع 3 علاجات من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد

- الزنجبيل .. يمتلك الزنجبيل خواصًا مضادة للالتهابات تساعد على استرخاء الأغشية في مجرى الهواء مما يجعله علاجًا فعالًا للسعال الجاف إما مضغ قطع الزنجبيل الطازجة طوال اليوم أو إعداد شاي الزنجبيل في المنزل.

- حليب الكركم .. يمكن للخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات فى الكركم أن تخلصك من السعال الجاف 
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