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رياضة

مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل بوجبا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
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نور عادل
ذكرت تقارير إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يستبعد بيع لاعبه الفرنسي بول بوجبا في "الميركاتو" الشتوي المقبل، بهدف تعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

ووفقًا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، فإن فريق مان يونايتد وعلى رأسه المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير يفكر في بيع بوجبا الذي يطلب فيه الفريق الإنجليزي 150 مليون يورو.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية التي ترغب في استقدام لاعب الوسط الفرنسي الذي ينتهي عقده في 2021 ورفض كل عروض مانشستر يونايتد للتجديد، كما أنه لم يلعب منذ شهرين ونصف الشهر بسبب إصابة بالكاحل. ويحتاج الفريق الإنجليزي لبيع بوجبا (26 عامًا) بهدف تعزيز صفوفه بلاعبي وسط ومهاجم في الميركاتو الشتوي والصيفي القادمين، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.
ويبرز بين المرشحين للانتقال لمان يونايتد كل من ساؤول نييجيز (أتلتيكو مدريد) ودوني فان دي بيك (أياكس آمستردام) في خط الوسط، بالإضافة إلى النرويجي إيرلنج هولاند (ريد بل سالزبورج).
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