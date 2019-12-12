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محافظات

الزواج المبكر وأثره على المجتمع ندوة بفرع ثقافة الفيوم ..صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:18 ص
الزواج المبكر وأثره
الزواج المبكر وأثره على المجتمع" بفرع ثقافة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نفذ بيت ثقافة ابشواى ورشة فنية لنادى المرأة لإعادة تدوير خامات البيئة لهناء رجب بمدرسة على الصاوي الإعدادية بالعجميين، وذلك ضمن التعاون بين الثقافة مع التربية والتعليم والأوقاف وعمل مجموعة من الأشكال التي تم صناعتها من الخامات المستخدمة.

أقام بيت ثقافة ابشواى ورشة فنون تشكيلية بالمدرسة الفنية بابوكساه لتعليم الطلاب أساسيات الرسم والفنون التشكيلية وعمل مجموعة متميزة من اللوحات الفنية ورسم شخصيات مصرية باستخدام خامات الكرتون وورق الكانسون ولوحات ورقية وأقلام رصاص وألوان خشبية.

كما ناقش نادي الأدب بقصر ثقافة الفيوم أعمال الأدباء في شعر الفصحي والعامية وفي كتابة القصة القصيرة مثل "وعنوانها سهام، رحم النبوه، المندوه"، لكلٍ من الشعراء أحمد جمعة، أحمد خيري وخالد أحمد.

كما عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "الزواج المبكر وأثره على المجتمع" لفضيلة الشيخ مصطفى عبد العظيم من الأزهر الشريف، تحدث فضيلته عن عواقب الزواج المبكر للفتيات وعدم وعى أسرهم بخطورته الصحية والنفسية والاجتماعية على الفتاة مما يؤدي إلى فشل استقرار الأسرة وسرعة الانفصال، كما يؤثر على حالتها التعليمية وعدم اكمالها لها لتحمل أعباء ومسؤوليات الحياة الزوجية من تربية للأطفال وغيرها.

وهناك أسباب تؤدى للزواج المبكر منها الفقر والحالة الاقتصادية لأسرة الفتاة والتمسك بالعادات والتقاليد المتوارثة في المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية.
الزواج المبكر وأثره على المجتمع ندوة بفرع ثقافة الفيوم ..صور
الزواج المبكر وأثره على المجتمع ندوة بفرع ثقافة الفيوم ..صور
الزواج المبكر وأثره على المجتمع ندوة بفرع ثقافة الفيوم ..صور
الزواج المبكر وأثره على المجتمع ندوة بفرع ثقافة الفيوم ..صور
الزواج المبكر وأثره على المجتمع ندوة بفرع ثقافة الفيوم ..صور
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