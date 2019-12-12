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اقتصاد

659 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2019

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
واصلت أسعار الذهب الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 12-12-2019، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق، 659 جنيهًا.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر بختام تعاملات اليوم، الخميس، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 659 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 753 جنيهًا، مرتفعا جنيها أيضا.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 565 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 440 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 23,423 جنيه للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5,272 جنيه بارتفاع ثمانية جنيهات عن الصباح.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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