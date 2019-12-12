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أخبار البلد

منتدى شباب العالم يعلن إتاحة نسخة جديدة من تطبيق الهاتف الذكى للمشاركين والمتحدثين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:13 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ: محمد عبد المنعم
أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم عن إتاحة النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهاتف الذكى الخاص بالمنتدى للمشاركين والمتحدثين.

ويعمل التطبيق على توفير حلقة الوصل بين المشاركين والحاضرين بالمنتدى من خلال منصة "تراسل"، بجانب بعض المهام التنظيمية والتى تساعد المشاركين فى الورش والفعاليات طوال أيام المنتدى.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن التطبيق بنسخته الجديدة والمطورة أصبح متاحًا الآن.

وطالبت اللجنة المشاركين فى المنتدى بتحديث تطبيقاتهم التى أصبحت تشمل تصميمات جديدة وميزات إضافية صممت خصيصًا لتحسين تجربة استخدام التطبيق الذى أطلق فى النسخة الأولى للمنتدى خلال العام 2018.
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