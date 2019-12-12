ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
شفط تجمعات مياه الأمطار
شفط تجمعات مياه الأمطار
Advertisements
ايمن محمود
كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين المدينة.

وأكد اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه تم الدفع بسيارات لإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة منذ الصباح الباكر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال اللواء وليد المعداوى إن جميع السيارات ومعدات مجلس المدينة تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والأجهزة المعنية بالمدينة.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح: "قمنا بازالة تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة بالطريق الدولى بالكيلو 7، كما تمت إزالة مياه الأمطار من شوارع وسط المدينة وعلم الروم والجلاء".

وأكد أن غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام 0464933105 - 01021213326

يذكر أن محافظة مطروح شهدت صباح اليوم، الخميس، أمطارا غزيرة على جميع أنحاء المحافظة.
شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى.. صور
شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى.. صور
شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى.. صور
شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في تقرير استعرضه رئيس الوزراء.. منظومة الشكاوى تتعامل مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة في أكتوبر.. التموين والتضامن والإسكان أعلى الوزارات استقبالا للشكاوى والطلبات والالتماس من المواطنين

نوة المكنسة.. المحافظات الساحلية تعلن استعدادها لاستقبال الأمطار.. اجتماعات مكثفة وتعليمات مشددة لمواجهتها

سعادة غامرة بين المزارعين في شمال سيناء لهطول الأمطار.. وحملة لشفط المياه من الشوارع.. والمسئولون يستغلون زراعة ٥ آلاف فدان قمح بمياهها

استرداد 204 أفدنة لأراضي الدولة بمطروح

بسبب الامطار .. تأمين أعمدة الإنارة في مطروح | صور

محافظ الغربية يفاجئ شركة مياه الشرب ببسيون ويشدد على الانضباط في العمل

ترشيحاتنا

عطل في مترو الأنفاق.. اهتزاز الشبكة الكهربائية بالخط الأول نتيجة سقوط الأمطار

بعد مديرة أعمال أنغام.. تعرف على عدد خطوبات محمد الشرنوبي وسر خلافاته مع سارة الطباخ

بشرى سارة.. تخفيض جديد في أسعار السلع التموينية

بعد اهتزاز مفاجئ بالشبكة الكهربائية.. عودة حركة المترو بالخط الأول إلى طبيعتها

فيديو جراف| فيديو جديد لـ منى فاروق على إنستجرام

بيخاف يفرح.. تعرف على أكثر الأبراج المتشائمة.. هل أنت منهم ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

رياح وأمطار غزيرة يجتاحان الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ