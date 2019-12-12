شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين مطروح.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى.. صور

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين المدينة.



وأكد اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه تم الدفع بسيارات لإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة منذ الصباح الباكر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



وقال اللواء وليد المعداوى إن جميع السيارات ومعدات مجلس المدينة تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والأجهزة المعنية بالمدينة.



وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح: "قمنا بازالة تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة بالطريق الدولى بالكيلو 7، كما تمت إزالة مياه الأمطار من شوارع وسط المدينة وعلم الروم والجلاء".



وأكد أن غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام 0464933105 - 01021213326



يذكر أن محافظة مطروح شهدت صباح اليوم، الخميس، أمطارا غزيرة على جميع أنحاء المحافظة.