أهالي دسوق غاضبون.. كوبري عتريس يثير أزمة كبيرة في كفر الشيخ

تسود حالة من الاستياء الشديد بين أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسبب عدم افتتاح وتشغيل كوبري "عتريس"، المقام أعلى ترعة القضابة ويربط حي شمال دسوق بجنوبها، بالرغم من تحديد موعد افتتاحه أكثر من مرة من قبل المسئولين، بالرغم من الحاجة الملحة لتشغيله وسرعة افتتاحه لخدمة المواطنين، خاصة أنه يخدم منطقة مدارس محيطة به.



وبالرغم من بذل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ السابق جهود مضنية بتشكيل لجنة تضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والسكة الحديد والمساحة والموارد المائية والري لإنهاء المشكلة بشكل نهائي وجذري لافتتاحه أمام حركة السيارات للصالح العام وخدمات المواطنين، إلا أن المشكلة مازالت قائمة.



من جانبه، تقدم المحاسب محمد عبد الرحمن الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، ونائب دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل حول أزمة كوبري عتريس، قائلًا" لقد عانينا الأمرين لإدراجه في الخطة وتم إنشاؤه، ولم يتم استكماله لافتتاحه حتى الآن بسبب وجود مخالفات هندسية وفقًا لما أفاد به مسئولو وزارة النقل".



ووصف النائب محمد الشهاوي، مشكلة كوبري عتريس بأنه من المُضحكات المُبكيات في مدينة دسوق، وأصبح حديث المدينة كلها، وكأن هذه المشكلة أصبحت بلا حل، مضيفًا أنه جرى تشكيل لجنة من وزارتي الري والنقل لإنهاء أزمة هذا الكوبري وحتى الآن لم يتحقق أي جديد على أرض الواقع، ومازالت معاناة المواطنين قائمة.



وطالب الشهاوي، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بالتدخل شخصيًا لحل وإنهاء أزمة كوبري عتريس بمدينة دسوق، وأيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وإنهاء أزمة هذا الكوبري الحيوي وبالغ الأهمية لأهالي مدينة دسوق، وذلك بشكل جذري ونهائي لرفع المعاناة اليومية عن أهالي دسوق.



وفي نفس السياق، طالب أهالي مدينة دسوق، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، بزيارة كوبري عتريس على الطبيعة ووضع تصور عاجل لإنهاء وحل هذه المشكلة وسرعة مخاطبة المختصين بوزارة النقل لاستكمال التشطيبات النهائية والأخيرة وإجراء التعديلات اللازمة لسرعة افتتاح وتشغيل هذا الكوبري .



وكانت محافظة كفر الشيخ، قد أعلنت، في يوليو الماضي، الانتهاء من إنشاءات كوبري عتريس بنسبة 100 %، والتي بلغت تكلفته نحو 2.8 مليون جنيه، وذلك ضمن عملية تنفيذ 5 "كباري" بقيمة 6.8 مليون جنيه.

