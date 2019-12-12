التعليم: امتحانات 2 ثانوي ستعقد إلكترونيا في المدارس الخاصة

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بـ وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة نهائيا لصدور أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بعقد امتحان يناير المقبل لطلاب الصف الثاني الثانوي فى المدارس الخاصة ورقيًا.
وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا ، مشيرًا إلى أن امتحانات الصف الثاني الثانوي سوف تعقد إلكترونيا في المدارس الخاصة وأن الوزارة لم تتراجع عن ذلك على الاطلاق.
وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام قد أرسل خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، به تنبيهات هامة لجميع المدارس الخاصة في مصر بهذا الشأن.
حيث شدد حجازي في خطابه المرسل للمديريات على ضرورة التنبيه على مدارس التعليم الخاص التابعة لكل مديرية بأن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة.
وأوضح حجازي أن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الالكترونية لجميع الطلاب المستهدفين "الصفين الاول والثاني الثانوي".
وأشار خطاب حجازي إلى أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات و المدرسة ، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة ، وتحت الاشراف الفني للوزارة و الاعتماد للوصول إلى منصة الاختبارات.
وقال الدكتور رضا حجازي أن هذا يأتي ذلك ايماء للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها لتطوير البنية التحتية المتمثلة في الشبكات الداخلية بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومي والتي بدأت مراحلها الاولى الاولى العام الدراسي الماضي 2018/2019 ، واستكمالا لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الثانوي للعام الحالي 2019/2020.
جدير بالذكر أنه كان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.
وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.
كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019
وقال حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا ، مشيرًا إلى أن امتحانات الصف الثاني الثانوي سوف تعقد إلكترونيا في المدارس الخاصة وأن الوزارة لم تتراجع عن ذلك على الاطلاق.
وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام قد أرسل خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، به تنبيهات هامة لجميع المدارس الخاصة في مصر بهذا الشأن.
حيث شدد حجازي في خطابه المرسل للمديريات على ضرورة التنبيه على مدارس التعليم الخاص التابعة لكل مديرية بأن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة.
وأوضح حجازي أن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الالكترونية لجميع الطلاب المستهدفين "الصفين الاول والثاني الثانوي".
وأشار خطاب حجازي إلى أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات و المدرسة ، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة ، وتحت الاشراف الفني للوزارة و الاعتماد للوصول إلى منصة الاختبارات.
وقال الدكتور رضا حجازي أن هذا يأتي ذلك ايماء للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها لتطوير البنية التحتية المتمثلة في الشبكات الداخلية بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومي والتي بدأت مراحلها الاولى الاولى العام الدراسي الماضي 2018/2019 ، واستكمالا لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الثانوي للعام الحالي 2019/2020.
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جدير بالذكر أنه كان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.
وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.
كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019