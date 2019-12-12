فحص 32 ألفا و862 سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه "على مدار الأيام الـ 5 الماضية"تم استقبال 32 ألفا و862 سيدة وفتاة "في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف،وذلك ضمن المرحلة الثانية ، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف،حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة.



ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.



حيث أكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"السبت الماضي" في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريقا طبيا مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات،حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.



ومن جهته أشار وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة إلى المتابعة اليومية من قبل المحافظ الدكتور محمد هاني لفعاليات المبادرة،مشيرا إلى أن المبادرة تشهد إقبالا متزايداعلى الخدمات الطبية المقدمة في المبادرة ،حيث وصل إجمالي عدد السيدات والفتيات المستفيدات من المبادرة إلى 32862 سيدة وفتاة "منذ انطلاقها وحتى أمس الأربعاء"،وذلك بواقع: 5106 بالواسطى،3540 بناصر، 5605 في بني سويف، 4033 اهناسيا،5688 في ببا، 6545 بالفشن،2345 سمسطا .

