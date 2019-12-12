بالبطاطا واللبن.. 3 وصفات مذهلة للتخلص من البثور السوداء

بمكونات طبيعية يمكنك صنع ماسكات لنضارة بشرتك، بعيدًا عن الكيماويات وأضرارها الصحية، فتلك الوصفات السحرية تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البثور السوداء، فتعرف عليها وفقًا لرضوى الشربيني في برنامج هي وبس.



وصفة لتفتيح البشرة الحساسة



اصنعي خليطًا من بشر الليمون والحليب، ثم ضعيه على بشرتك وافركيه جيدًا، اتركيه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي البشرة بماء فاتر، تكرر الوصفة مرة كل أسبوع. تلك الوصفة تزيل الرؤوس السوداء وتفتّح البشرة بطريقة طبيعية، وهي الأنسب للبشرة الحساسة.





وصفة البطاطا



استخدمي شرائح البطاطا على بشرتك من 15 إلى 20 دقيقة، ستساعدك تلك الوصفة في تفتيحها وإعطائها الدرجة الوردية بطريقة طبيعية، و يمكنك أن تصنعي من البطاطا عجينا لعمل "ماسك" وتعطي نفس النتيجة، تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع.



وصفة الحليب



حضري خليط من الحليب والعسل والليمون وضعيهم على بشرتك، ثم اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة على البشرة، واغسليها بماء فاتر، مع تكرار الوصفة مرة كل أسبوع، تساعدك في تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.