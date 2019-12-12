ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالبطاطا واللبن.. 3 وصفات مذهلة للتخلص من البثور السوداء

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:02 م
3 وصفات مذهلة للتخلص
3 وصفات مذهلة للتخلص من البثور السوداء
Advertisements
حياة عبد العزيز
بمكونات طبيعية يمكنك صنع ماسكات لنضارة بشرتك، بعيدًا عن الكيماويات وأضرارها الصحية، فتلك الوصفات السحرية تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البثور السوداء، فتعرف عليها وفقًا لرضوى الشربيني في برنامج هي وبس.

وصفة لتفتيح البشرة الحساسة

اصنعي خليطًا من بشر الليمون والحليب، ثم ضعيه على بشرتك وافركيه جيدًا، اتركيه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي البشرة بماء فاتر، تكرر الوصفة مرة كل أسبوع. تلك الوصفة تزيل الرؤوس السوداء وتفتّح البشرة بطريقة طبيعية، وهي الأنسب للبشرة الحساسة.


وصفة البطاطا

استخدمي شرائح البطاطا على بشرتك من 15 إلى 20 دقيقة، ستساعدك تلك الوصفة في تفتيحها وإعطائها الدرجة الوردية بطريقة طبيعية، و يمكنك أن تصنعي من البطاطا عجينا لعمل "ماسك" وتعطي نفس النتيجة، تكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة الحليب

حضري خليط من الحليب والعسل والليمون وضعيهم على بشرتك، ثم اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة على البشرة، واغسليها بماء فاتر، مع تكرار الوصفة مرة كل أسبوع، تساعدك في تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء.
Advertisements

ترشيحاتنا

معركة حاسمة.. حفتر يعلن ساعة الصفر لتحرير طرابلس

نقيب المعلمين يهاجم وزير التعليم بسبب النادي الأهلي: منحهم ما لا يملك

بعد تزايد الوفيات.. 5 أسباب تؤدي إلى انفجار بطارية الهاتف المحمول

فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها

بعد انفراد صدى البلد| الأسيوطي يعلن عن تدشين نادي لاڤينا اف سى

بكري يكشف تفاصيل جديدة حول التعديل الوزاري وتغيير قيادات المؤسسات الصحفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام

بـ فستان قصير .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية