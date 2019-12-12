بعد شكاوى المواطنين.. استبعاد مدير مستشفى بسيون ورئيسة التمريض

أعلنت العلاقات العامة بديوان مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة نسرين كمال اليوم عن صدور قرار من الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة السابق باستبعاد مدير مستشفى بسيون المركزي ورئيسه التمريض من بتاريخ 7/12/2019 م .



وجاء ذلك عقب تعدد شكاوي المواطنين والمرضي من سوء الخدمات العلاجية خلال الأسابيع الماضية .



كما قرر وكيل الوزارة تكليف الدكتور خالد عربود قائم بالأعمال لحين شغل الوظيفه بالطرق القانونية حسب لوائح الوزارة وذلك فى إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات العلاجية والصحية للمرضى .

