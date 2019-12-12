ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

منع تكثف البخار على الزجاج الامامي للسيارات بحيل بسيطة | فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:48 م
خالد محيي الدين
يعاني الكثير من السائقين من مشاكل تكثف طبقه من بخار الماء علي زجاج السيارة الامامي من الداخل خلال الطقس البارد والمطر في فصل الشتاء، ما يعيق الرؤية بشكل كبير.

نرصد لكم في التقرير التالي ابسط الحيل والطرق للتخلص من شبورة الزجاج الامامي خلال الطقس البارد والمطر.

-يجب في البداية فتح زجاج السيارة لدقاق قبل تحريك السيارة، للتقليل من كثافة الشبورة.

-تعد اسهل تلك الطرق واكثرها شيوعا، هي تشغيل التكيف وتفعيله لتسخين الزجاج الامامي.


شبورة الزجاج..الطريقة الصحيحة للتخلص منها في الشتاء


-يمكن استخدام صابون جاف لمسح الزجاج من الداخل، من ثم يمكنك ازاله بواقي الصابون من الزجاج، لتفادي تكثف الزجاج.

كما تستعطيع يمكن استبدال الصابون الجاف بنصف حبه من "البطاطس" لمسح الزجاج الامامي من الداخل لمنع تكشف المياة.

يمكنك استخدام حبه البطاطس ايضا علي الزجاج الامامي من الخارج والمرايات الجانبيه، في حاب تعطل مساحات الزجاج خلال ساعات المطر، فيساعك في الحصول علي رؤية اوضح و انزلاق قطرات المياه من سطح الزجاج.

بحبة بطاطس.. حيلة للقيادة في المطر بدون مساحات الزجاج


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار السيارات اليوم في مصر.. اسعار نيسان وهيونداي الجديدة.. نصائح القيادة الآمنة في الشبورة.. تعمل إيه لو لمبة البطارية نورت.. تعرف على أشهر سيارات الأجرة في العالم

أخبار السيارات.. 6 أخطاء ترتكبها يوميا تدمر سيارتك .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

أخبار السيارات| أسعار كيا شوما المستعملة.. طرح بي واي دي byd F3 أوتوماتيك في مصر 2020

اخبار السيارات | نصائح ذهبية قبل استئجار سيارة.. كيا تخفض سعر جراند سيراتو2020.. جينيسيس GV80 تظهر بدون تمويهات قبل تدشينها

بحبة بطاطس.. حيلة للقيادة في المطر بدون مساحات الزجاج

ترشيحاتنا

حكم رسم صور لذوات الأرواح.. الإفتاء توضح

فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها

نشرة الفن | رانيا يوسف بفستان جريء.. الراقصة جوهرة تهرب من مصر.. سيارة محمد رمضان الفارهة

وفاة المستشار حاتم بجاتو بعد رحلة علاج في ألمانيا

إحالة 41 مسئولا وموظفا بمحليات الدقهلية للتحقيق بسبب التقصير

تركيا تتقدم بطلب لـ الأمم المتحدة بشأن اتفاق أردوغان والسراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان محتشم .. المطربة بوسى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة

نصيحة هاني الناظر.. أرخص علاج لتشقق اليدين والقدمين في الشتاء

بالأسود الأنيق.. ريم البارودي تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة