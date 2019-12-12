منع تكثف البخار على الزجاج الامامي للسيارات بحيل بسيطة | فيديو

يعاني الكثير من السائقين من مشاكل تكثف طبقه من بخار الماء علي زجاج السيارة الامامي من الداخل خلال الطقس البارد والمطر في فصل الشتاء، ما يعيق الرؤية بشكل كبير.نرصد لكم في التقرير التالي ابسط الحيل والطرق للتخلص من شبورة الزجاج الامامي خلال الطقس البارد والمطر.-يجب في البداية فتح زجاج السيارة لدقاق قبل تحريك السيارة، للتقليل من كثافة الشبورة.-تعد اسهل تلك الطرق واكثرها شيوعا، هي تشغيل التكيف وتفعيله لتسخين الزجاج الامامي.-يمكن استخدام صابون جاف لمسح الزجاج من الداخل، من ثم يمكنك ازاله بواقي الصابون من الزجاج، لتفادي تكثف الزجاج.كما تستعطيع يمكن استبدال الصابون الجاف بنصف حبه من "البطاطس" لمسح الزجاج الامامي من الداخل لمنع تكشف المياة.يمكنك استخدام حبه البطاطس ايضا علي الزجاج الامامي من الخارج والمرايات الجانبيه، في حاب تعطل مساحات الزجاج خلال ساعات المطر، فيساعك في الحصول علي رؤية اوضح و انزلاق قطرات المياه من سطح الزجاج.