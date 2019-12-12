تحويلات مرورية بسبب إغلاق كوبرى الجلاء بمصر الجديدة.. تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة بالاتجاهين، وذلك فى إطار استكمال أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة.



وتقرر غلق الكوبرى، وسيكون ذلك من الساعة 11 مساء اليوم، حتى الساعة 8 صباحًا من بعد غد السبت، ومن 11 مساء اليوم ذاته إلى الساعة 6 صباحًا يوميًا حتى إنتهاء الأعمال، ومن الساعة 11 مساء الخميس المقبل حتى الساعة 8 صباح السبت 21 ديسمبر ، وذلك إذا اقتضى الأمر.



وأضافت الإدارة، فى بيان اليوم، أنه تم تنفيذ بعض التحويلات المرورية فى هذا الشأن وذلك على النحو التالى، بند رقم 1: القادم من محور العروبة إتجاه مسطح كوبرى الجلاء: يمينًا شارع النزهة والدوران والعودة إلى شارع النزهة، يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة واستكمال السير يمينًا شارع العروبة أو طوليًا بإتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.



وأشارت إلى أن بند رقم 2: شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبرى الجلاء واستكمال السير يمينًا شارع النزهة أو طوليًا شارع أبو بكر الصديق.. أما بند رقم 3: شارع النزهة من مناطق الحجاز إتجاه ميدان الطيران: يسلك يمينًا شارع عثمان بن عفان واستكمال السير.. أما بند رقم 4: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يمينًا محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغنى واستكمال السير بالبند رقم 1.



وأضافت أن بند رقم 5: القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يمينًا شارع العروبة إتجاه المطار أو طوليًا شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق.. أما بند رقم 6: القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يمينًا شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق وإستكمال السير.



تجدر الإشارة إلى أنه حال اقتضاء الأمر وعدم إستيعاب التحويلات المرورية أو بحالات الطوارئ يتم تنفيذ تحويلات متقدمة عن طريق بعض المحاور، وهى:

محور العروبة القادم من شارع الميرغنى عند تقاطعه مع الثورة.



منع استكمال السير فى محور العروبة وتحويل المركبات يمينًا إتجاه شارع الثورة.



محور العروبة القادم من نفق الميرغنى عند تقاطعه مع شارع عمر بن الخطاب: منع استكمال السير بمحور العروبة إتجاه مسطح ومطلع كوبرى الجلاء وتحويل جميع المركبات لشارع عمر بن الخطاب.



شارع العروبة عبدالحميد بدوى: منع دخول المركبات يمينًا إتجاه العروبة واستكمال السير إتجاه محور المليون شجرة.



محور العروبة القادم من المطار وتقاطعه مع شارع عبدالعزيز فهمى: منع إستكمال السير لمحور العروبة وتحويل المركبات يمينًا إتجاه شارع عبدالعزيز فهمى.



محور العروبة ونخلة المطيعى: منع إستكمال السير طوليًا بمحور العروبة وتحويل المركبات يمينًا شارع نخلة المطيعى.



ميدان سفير: منع دخول المركبات من شارع عثمان بن عفان يمينًا إلى شارع أبوبكر الصديق .



مطلع كوبرى عثمان بن عفان المستحدث: منع صعود المركبات إلى كوبرى عثمان بن عفان المستحدث وتوجيه المركبات لمسطح الكوبرى يمينًا شارع عثمان بن عفان .



ميدان المحكمة: منع دخول المركبات من ميدان المحكمة إلى شارع عثمان بن عفان إتجاه ميدان الطيران وتنفيذ التحويلات.



مطلع كوبرى الحجاز المستحدث: منع صعود المركبات لكوبرى الحجاز المستحدث وتوجيه جميع المركبات إلى مسطح الكوبرى وتنفيذ التحويلات.



شارع الثورة وشارع حسين كمال: منع الدخول يمينًا من شارع الثورة إلى شارع حسين كمال وإستكمال السير طوليًا .



شارع حسين كمال وشارع الحرية: منع إستكمال السير طوليًا من شارع حسين كمال إتجاه شارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يسارًا إلى شارع الحرية .



شارع أبوبكر الصديق والميرغنى : منع إستكمال السير بشارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يمينًا إتجاه شارع الميرغنى .



سوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحالة المرورية طوال فترة التحويلات.