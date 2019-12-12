عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية بثقافة البحر الأحمر

ضمن الأنشطة المتنوعة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا عرض أفلام كارتون بعنوان "تيتا حكاية، بالون أفراح"، دارت أحدثهم حول أهمية القراءة، والحث والمنافسة على التفوق الدراسى وتحقيق الأهداف .



عقد بيت ثقافة سفاجا مناقشة كتاب بعنوان "نهر النيل" للدكتور محمد عوض محمد، وذلك بالمدرسة الثانوية بنات، بدأ المحاضر محمد سعيد حديثه بأن نهر النيل أطول نهر على الأرض وأنه يمر بعشر دول تسمى دول حوض النيل، وهو هبه الحياه والنماء وعليه قامت الحضارة الفرعونية، وللنيل فوائد عظيمة فيشرب منه الإنسان والحيوان ونسقي الأرض ونقوم بتوليد الكهرباء عن طريق السد العالي.



أقيم على مسرح بيت ثقافة أبرق ورشة حكى أدارها عبد الشكور عابدين، تحدث فيها عن تاريخ القرية وحكى للرواد عن القرية وكيف جاء الأجداد وأستقروا بها، كما نظم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح قصر، تضمن عدد من الرقصات التراثية المختلفة.