طلمبات وفلاتر ولحوم ..حصيلة رقابة بورسعيد التجارية في ٤٨ ساعة

نجحت حملة تموينية برئاسة مجدى الخضرر وكيل مديرية التموين بمحافظة بورسعيد ضمت رجال الرقابة التجارية على المحال التجارية بأنحاء متفرقة بالمحافظة في ضبط كميات من الفلاتر و طلبات المياه و اللحوم والتمور وجمبرى مجهولة المصدر.



تمكنت الحملة من ضبط 100 طلمبة مياة خاصة بالسيارات بدون كارتة توصيف بيانات بطاقة الوصف مخالفًا بذلك للقرار رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالبيانات التجارية وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 8853 لسنة 2019 جنح الزهور وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



كما تم ضبط 26 فلتر جاز وفاصل مياه غير مدون عليها أى بيانات تفيد المنشأ وبدون كارت توصيف البيانات مخالفًا بذلك للقرار رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالبيانات التجارية وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 8089 لسنة 2019 جنح الضواحى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وإحبطت الحملة بيع كمية تقدر ب 100 كيلو جرام من اللحوم منوعة ما بين مفروم ومقطع وقلوب - غير مدون عليها أى بيانات تفيد الصلاحية سواء انتاج او انتهاء مخالفًا بذلك للقرار رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 8854 لسنة 2019 جنح الزهور.



وتم ضبط كمية تقدر بــ 50 كيلو جراما من التمور بدون أى بيانات صلاحية أو بطاقة تدل على المنشأ وتوصيف البيانات مخالفًا بذلك للقرار رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس تم التحفظ على الكمية المطلوبة وتحرر المحضر رقم 4865 لسنة 2019 جنح المناخ.



كما احبطت الحملة ترويج كمية تقدر بـ 30 كيلو جراما من السبيا والجمبرى وصدور الفراخ غير مدون عليها أى بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج وبطاقة توصيف البيانات مخالفًا بذلك للقرار رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس.



وتم التحفظ على الكمية المطلوبة وتحرر المحضر رقم 3886 لسنة 2019 جنح العرب.

