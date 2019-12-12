القبض على تشكيل عصابي بحوزته نصف كيلو حشيش بالغربية

شهد الطريق الزراعي الفرعي طنطا _ محله منوف بمحافظه الغربية اليوم مطاردة مثيرة بين ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وغرب الدلتا، و تجار المخدرات، انتهت بسقوط تشكيل عصابى وبحوزتهم أكثر من نصف كيلو حشيش وكمية من الأسلحة النارية.



كان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وغرب الدلتا، تلقى إخطارا من العقيد حسام الجارجى مفتش الإدارة، يفيد بضبط " ن.م ا "وشهرته ٢٣ سنة مقيم قرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا، وا. ز. ر وشهرته راغب ٢٦ سنة مقيم العجيزي ،د وك. م .د وشهرته دياب ٢٦ سنة مقيم بالعجيزي، وبحوزته نص كيلو هيروين، بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش، و٨ طلقات خرطوش وسلاح ابيض، و خنجر و سلاح أبيض مطواه و٦٣٥ جنيها ،هواتف محمولة و سيارة شيفروليه أوبترا كحلي ، عقب مطاردة مثيرة علي طريق طنطا محلة منوف دائرة قسم تان طنطا.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.