القومي للمرأة: الرئيس السيسي يقدرنا وأشار إلى دورنا في الحفاظ على الأمن والسلم

قالت ايزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن تصريحات الرئيس السيسي اليوم عن المرأة المصرية في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، تخرج من مواطن مصري مقدر حجم المسؤولية التي أظهرتها المرأة في كل المواقف التي مر بها الوطن خاصة في ثورة الثلاثين من يونيو.



وأضافت إيزيس محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن الرئيس السيسي أكد على وقوف المرأة المصرية مع الوطن والمحافظة على الهوية في 30 يونيو.



وتابعت إيزيس محمود:" الرئيس السيسي أشار إلى دور المرأة المصرية في الإصلاح الإقتصادي وكنا نقوم بحملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي".



وأكملت إيزيس محمود:" الرئيس السيسي أشار إلى دور المرأة المصرية في الحفاظ على الأمن والسلام وما قاله الرئيس السيسي هو رسالة تؤكد على تضحيات وصبر المرأة المصرية وتدعو الدول الأفريقية إلى الإقتداء بها".



وأردفت إيزيس محمود:" المجلس القومي للمرأة يساند مطالب المرأة في قانون الأحوال الشخصية، ونتواصل مع كل المؤسسات للحفاظ على مطالبها".

