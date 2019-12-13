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الصيادلة تحذر من استخدام أمصال صينية مجهولة المصدر.. نقص الأدوية والأمصال سبب غشها.. تشديد العقوبات على العيادات التي تتداولها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي
الصيادلة تحذر من استخدام أمصال صينية مجهولة المصدر | تفاصيل
الصيادلة: نقص الأدوية والأمصال سبب غشها
نقيب صيادلة القاهرة: تشديد العقوبات علي العيادات التي تتم تداول الدواء او مصل بها


انتشرت في الاونة الاخيرة، أمصال مجهولة المصدر و تكون في الأغلب مهربة من الصين غير مضمونة وغير فعالة وقد تعرض من يتناولها للخطر.


و قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن الأمصال مجهولة المصدر تكون مهربة من الصين وتكون غير مضمونة وغير فعالة وقد تعرض من يتناولها للخطر.

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وأكد الشيخ، لـ"صدي البلد" أنه يجب التشديد على بيع الأمصال وذلك بالاماكن المخصصة لها فقط، مطالبا بتفعيل منظومة التتبع الدوائي التي تضع الدواء في منظومة الكترونية بعد صناعى تستطيع القضاء على ذلك.

وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أنه ليس من المعقول دفع الدولة المليارات لمعالجة فيروس سي وخلافه ويتم تداول مستحضرات مغشوشة تضر بصحة المواطنين، دون اي رقابة عليها.

وأضاف الشيخ، أنه لابد من تشديد العقوبة على العيادات التي يتم تداول الدواء او مصل فيها بغلقها تماما ، او اي مكان يتداول فيه أدوية وأمصال خارج الصيدليات أو هيئة المصل واللقاح.

وأشار إلى ان الصيدليات يحق لها تداول الأمصال واللقاحات وبيعها للجمهور، من خلال شرائها من هيئة المصل واللقاح، أو حتى الأطباء يستطيعون شرائها بفواتير رسمية من المصل واللقاح.


و قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن الأمصال في الأساس تنتج أو تستورد تحت إشراف ورقابة وزارة الصحة وغير مسموح بيعها خارج المنافذ المرخص لها بذلك.


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وأضاف نقيب صيادلة الدقهلية، أنَّ الأمصال مجهولة المصدر تكون مهربة من الصين وتكون غير مضمونة وغير فعالة وقد تعرض من يتناولها للخطر.

وأكد شمعة في تصريحات، لـ"صدي البلد" أن المشكلة تبدأ عند الفشل في توفير الاحتياجات من الأمصال المختلفة وهنا تظهر ظاهرة غش الأمصال، مضيفا أن النقص دائما يولد ظاهرة الغش.

وأوضح نقيب صيادلة الدقهلية، أنه يجب أيضا تحقيق الرقابة الشديدة من خلال وزارة الصحة وتغليظ العقوبات حيال تلك المخالفات الجسيمة.

وكشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح حقيقة تداول لقاحات وأمصال صينية للسعار، موضحًا أنَّهم اكتشفوا خلال الفترة الماضية أمصال التهاب كبدي "أ" وأمصال سعار وأنفلوانز مجهولة المصدر محذرًا المواطنين من الحصول على هذه الأمصال من خارج وزارة الصحة أو هيئة المصل واللقاح.

وناصح "الحداد"، أي مواطن يتعرض لعقر الكلاب أن يتوجه للمصل واللقاح للحصول على المصل، مشددًا على أنَّ الأمصال مجهولة المصدر تكون مهربة من الصين وتكون غير مضمونة وغير فعالة وقد تعرض من يتناولها للخطر.
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