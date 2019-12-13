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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيدة أثناء سيرها بمنطقة التجمع الخامس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
حبس شخصين لاتهامهما
حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيدة أثناء سيرها بمنطقة التجمع
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام لاتهامهما بسرقة ٨٠٠ يورو من سيدة أثناء سيرها بمنطقة التجمع الخامس.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس، تلقى بلاغا، من مربية أطفال، أشارت فيه إلى أنها استقلت سيارة ميكروباص "أجرة" من منطقة رمسيس ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية، بقصد توصيلها لمحل سكنها بدائرة القسم، وعقب نزولها خطف قائد السيارة حقيبة يدها، وبداخلها 800 يورو، ولاذ بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل الى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط سائقها.

وبمواجهة السائق؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط 600 يورو، كما تم ضبط باقى المبلغ المستولي عليه (200 يورو) لدى عميله " سيء النية " صاحب مقهى، لقيام الأخير بتغييرهم الى العملة المصرية، وألقي القبض عليه .
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