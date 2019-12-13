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رياضة

نتائج الدوري الأوروبي .. تأهل أرسنال لدور الـ32 ومعه مانشستر يونايتد وبراجا يلحق بهما

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:39 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل أرسنال، لدور الـ32 من الدوري الأوروبى، بعد تعادله مع مضيفه فريق ستاندارد لييج البلجيكي، بهدفين لمثلهما فى اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، عن المجموعة السادسة، من الدوري الأوروبى.

كما اكتسح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه ألكمار الهولندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 13 في المركز الأول متفوقًا على ألكمار صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة الأخيرة، حقق بارتيزان فوزًا كبيرًا على أستانا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وفي المجموعة الحادية عشر اكتسح وولفرهامبتون الإنجليزي نظيره بشكتاش التركي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، بينما فاز براجا على بارتيسلافا برباعية مقابل هدفين.

وأنهى براجا المجموعة متصدرًا برصيد 14 نقطة، بينما جاء وولفرهابتون ثاني برصيد 13 نقطة.
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