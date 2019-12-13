انتخابات الجزائر.. تعرف على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية

أغلقت صناديق الاقتراع في أول انتخابات رئاسية في الجزائر، مساء الخميس، بنسبة مشاركة بلغت 33.06% في حدود الساعة الخامسة مساء، أي قبل نحو ساعتين قبل إغلاق مراكز الاقتراع.



وفي حين لم تعلن النسبة الإجمالية للمشاركة حتى الآن بعد إغلاق صناديق الاقتراع؛ سجلت عشرُ ولايات نسبا متوسطة أو ضعيفة كانت أقلها تيزي ووزّو، فيما أشارت نتائج غير سمية إلى فشل جميع المرشحين في الحصول على الأغلبية.



ومن المعروف أن رئيس الجمهورية الجزائرية هو أعلى منصب داخل الهيئة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك صفة سياسية باعتباره عضوا في مجلس الوزراء.



كما يملك الرئيس صفة إدارية لأنه الرئيس الإداري لمجموعة المؤسسات والمرافق والأجهزة، كما يملك حق و سلطة إصدار القرارات الإدارية الباتة والنهائية بإسم الدولة الجزائرية ولحسابها وتكون نافذة.



ويخول الدستور للرئيس سلطة تعيين كبار الموظفين المدنيين منهم والعسكريين، وسلطة إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بمرفق ووظيفة حفظ النظام والأمن العام.



ويُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر من طرف الشعب لمدة 5 سنوات