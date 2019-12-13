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مرأة

بالفورير ولوك جديد .. ياسمين رئيس تودع 2019

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وتألقت ياسمين رئيس، بإطلالة شتوية بالفورير، ونيولوك جديد تودع به عام ٢٠١٩.

أما من ناحية الجمال فحرصت ياسمين على تسريحة شعر جديدة ولون جديد من البرتقالى منسدل على الأكتاف.

وهو ما جعل إطلالتها جميلة وجذابة ومختلفة ، وتخلت عن الاكسسوار تماما وحرصت على ارتداء جوانتى باليد سوداء

أما من الناحية الجمالية، تميزت بمكياج جرئ من رسمة العيون بالإيلينر وأحمر الشفاه باللون الأحمر الغامق.
ياسمين رئيس ياسمين رئيس
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