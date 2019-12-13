لعروس الشتاء.. نصائح غذائية قبل الزفاف لبشرة جميلة ومتألقة

اذا كنتي عروسة واقترب وقت زفافك لابد من تهيئة جسمك وبشرتك بشكل صحيح وقدمت الدكتور جيهان الحفني نصائح غذائية قبل الزفاف لبشرة جميلة و متألقة.



1 أكثري من شرب السوائل، خصوصًا الماء الذي يزيل السموم المتراكمة في الجسم واحرصي على ألا تقل كمية الماء التي تشربينها عن ليترين في اليوم.

2 أكثري من تناول الخضر والفاكهة كونها تشكل مصدرًا مهمًا للفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على توازن البشرة ونقائها.

كما تعتبر الخضر والفاكهة مصدرًا مهمًا للألياف النباتية التي تنظم وظيفة الأمعاء وتساعد على إزالة المواد السامة وتصريفها.

3 تجنبي الأطعمة الدسمة والمقليات التي تساهم في ظهور البثور إلى حد كبير وهذا ما لا تريدينه أبدًا في يوم زفافك.

4 تجنبي تناول التوابل والبهارات التي تساهم في تحسس البشرة.

5 احرصي على الحصول على قسط كافٍ من الراحة يوميًا ولا تنامي أقل من 8 ساعات ليلًا.

6 احرصي على تناول 3 وجبات رئيسية يوميًا، إضافةً إلى وجبتين صغيرتين بينها.

7 تناولي 3 حصص من الفاكهة يوميًا على أن تركزي على تلك الغنية بالفيتامين C المنشط والمضاد للأكسدة.

علمًا أن الكيوي يعتبر من أهم مصادر هذا الفيتامين.

8 تناولي يوميًا 3 حصص من الخضر النيئة أو المطهوة على أن تكون حصتان منها من الخضر الورقية الداكنة والخضر الصفراء البرتقالية لغناها بالفيتامين A الذي يساعد على تجدد الخلايا، خصوصًا خلايا البشرة.

9 أكثري من تناول الخبز الاسمر والحبوب الكاملة كالفاصوليا والعدس والحمص والفول، فهي غنية بالفيتامينات «ب» المركبة الضرورية للحفاظ على صحة البشرة والجهاز العصبي ومكافحة التوتر.

10 تناولي السمك المشوي مرتين أو ثلاثًا في الأسبوع لاعتباره مصدرًا غنيًا بالزنك والأحماض الدهنية أوميغا 3 ومضادات الاكسدة التي تساعد كلّها على تجدد خلايا البشرة.

11 مارسي الرياضة كالمشي لمدة تراوح بين نصف ساعة و40 دقيقة يوميًا، فهي تحفز الجسم على إفراز هورمونات السعادة التي تساعد على زيادة نضارة البشرة وإزالة التوتر الذي تعانينه لكثرة الضغوط في هذه الفترة.

12 ركزي على مصادر الفيتامينين A وE فهي تضفي على البشرة إشراقًا ونضارةً.

فالفيتامين A يؤمّن الحيوية للبشرة ويقوّي أنسجتها ويجعلها مشرقة في هذا اليوم المميز.

أما أهم مصادر الفيتامين A فهي الجزر والمشمش والسبانخ والحليب والبيض.

وأهم مصادره الفيتامين E هي زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو والمكسرات النيئة وهو يمنح البشرة الرطوبة والرونق.