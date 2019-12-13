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مرأة

بدون لحم وتكلفة أقل طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:16 م
بدون لحم وتكلفة اقل
بدون لحم وتكلفة اقل طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز، وتكلفة اقل، وبدون لحم وبمذاق لا يقاوم.

مقادير لانشون سادة بدون لحمة:
5 مكعب جبنة كريمة
4 مكعب مرقة لحمة
6 بيضات
لون طعام أحمر
كوب زيت
نصف ملعقة صغيرة
حبهان مطحون
كوب دقيق
بودرة بصل
ثوم بودرة
بابريكا

طريقة عمل لانشون سادة بدون لحمة:
* يضرب فى الخلاط الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت
* يضاف ثوم و بصل بودرة و بابريكا و حبهان واللون
* يوضع الخليط فى كيس حرارى فى شكل اسطوانى
* يغلى فى الماء على النار لمدة ساعة وربع حتى تمام النضج و يترك ليبرد ثم يقطع ويقدم
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