بدون لحم وتكلفة أقل طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز، وتكلفة اقل، وبدون لحم وبمذاق لا يقاوم.



مقادير لانشون سادة بدون لحمة:

5 مكعب جبنة كريمة

4 مكعب مرقة لحمة

6 بيضات

لون طعام أحمر

كوب زيت

نصف ملعقة صغيرة

حبهان مطحون

كوب دقيق

بودرة بصل

ثوم بودرة

بابريكا



طريقة عمل لانشون سادة بدون لحمة:

* يضرب فى الخلاط الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت

* يضاف ثوم و بصل بودرة و بابريكا و حبهان واللون

* يوضع الخليط فى كيس حرارى فى شكل اسطوانى

* يغلى فى الماء على النار لمدة ساعة وربع حتى تمام النضج و يترك ليبرد ثم يقطع ويقدم