ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سقوط راكب إيطالي في مطار القاهرة بحوزته أدوية مخدرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
Advertisements
نورهان خفاجي
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب إيطالي من أصل مصري الدخول للبلاد وبحوزته أدوية مخدرة.

قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو اشتبه محمد نبيل ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية في راكب إيطالي من أصل مصري وبحوزته خمسة حقائب متنوعي الحجم كلف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 محمد صلاح كامل لتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة

وتلاحظ وجود عبوات دوائية وبتفتيشها يدويا بمعرفة هاني محمود مأمور الجمرك تم ضبط 644 قرص من أدوية البريجابالين والتارجين اوسيكودون وكذلك 6 عبوات كونتيرمال سائل المدرجين بجداول المخدرات.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي طارق محمد محمود مدير الادارة وجمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.
سقوط راكب إيطالي في مطار القاهرة بحوزته أدوية مخدرة
سقوط راكب إيطالي في مطار القاهرة بحوزته أدوية مخدرة
سقوط راكب إيطالي في مطار القاهرة بحوزته أدوية مخدرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمارك تحبط 3 محاولات تهريب مخدرات في مطار القاهرة.. صور

ضبط مستحضرات تجميل مهربة داخل حقائب راكب في مطار القاهرة

ضبط أقراص ترامادول مهربة داخل حقائب راكب في مطار القاهرة

سقوط راكب مصري في مطار القاهرة هرب ترامادول من إيطاليا

القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل

قبل دخولها البلاد.. جمارك مطار القاهرة تضبط مخدرات مهربة من أمستردام

ترشيحاتنا

المهارات والقيمة التسويقية أبرزها..٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا

الجيش الليبي:أنباء عن هروب عدد كبير من القيادات العسكرية لحكومة الوفاق

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -12 - 2019 والقنوات الناقلة

عنان الجلالي يبكي على الهواء بسبب السيدات.. فيديو

بعد الفوز.. رئيس الوزراء البريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير