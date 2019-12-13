سقوط راكب إيطالي في مطار القاهرة بحوزته أدوية مخدرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب إيطالي من أصل مصري الدخول للبلاد وبحوزته أدوية مخدرة.



قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من ميلانو اشتبه محمد نبيل ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية في راكب إيطالي من أصل مصري وبحوزته خمسة حقائب متنوعي الحجم كلف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 محمد صلاح كامل لتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة



وتلاحظ وجود عبوات دوائية وبتفتيشها يدويا بمعرفة هاني محمود مأمور الجمرك تم ضبط 644 قرص من أدوية البريجابالين والتارجين اوسيكودون وكذلك 6 عبوات كونتيرمال سائل المدرجين بجداول المخدرات.



أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي طارق محمد محمود مدير الادارة وجمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

